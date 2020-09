Beide wissen, dass Sarahs Mutter damals umgebracht wurde und die Verantwortlichen - darunter auch ihr Chef Dr. Claus Reiter - nie zur Rechenschaft gezogen wurden. Der Auftragsmord aus bauwirtschaftlichen Interessen konnte nie vollständig aufgeklärt werden. Nun wird Eva einiges klar: Sarah war mit ihrem älteren Kollegen, der für den Zeugenschutz arbeitete, nur zusammen, um über ihn an die Mörder ihrer Mutter heranzukommen.



Dann überschlagen sich plötzlich die Ereignisse: Nachdem Sarah einen der damaligen Täter bedroht hat, verschwindet sie spurlos. Was ist mit der jungen Polizistin geschehen und inwieweit ist Reiter an ihrem Verschwinden beteiligt? Für Eva und Langner gilt es nun, für die damaligen Fehler einzustehen und die Täter aus den eigenen Reihen endlich zur Verantwortung zu ziehen. Ein letzter, großer und persönlicher Kampf um polizeiliche Integrität und Gerechtigkeit.