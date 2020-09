Unterleuten - Das zerrissene Dorf

Mächtigster Mann im Dorf und Geschäftsführer der „Ökologica“, einer ehemaligen LPG, die er zur GmbH umgewandelt hat. Für seine Firma, seine Familie und das Dorf tut er alles. Aber er steht auch für das große Geheimnis des Dorfes: man munkelt, er habe Erik Kessler 1991 im Wald getötet und Krons Bein zertrümmert. Nur so viel steht fest: Gombrowski will Windräder in Unterleuten!