Vienna Blood

Mit Humor und Streitlust

Der englische Romanautor und klinische Psychologe Frank Tallis hat mit "The Liebermann Papers" eine Krimireihe entwickelt, die das Wien zu Beginn des 20. Jahrhunderts schillernd beleuchtet. Eine Stadt im Aufbruch, geprägt von philosophischen Zirkeln und Entdeckerfreude in Kunst und Wissenschaft. Aber auch hier: aufkeimender Antisemitismus, Mord und Verbrechen.



Der jüdische Arzt Dr. Max Liebermann (Matthew Beard) - ein Schüler von Sigmund Freud, dessen große Leidenschaft die Erforschung der menschlichen Seele und deren Abgründe ist - fühlt sich magisch von diesem Ort angezogen. Er, der Feingeist, trifft auf den hemdsärmeligen und kauzigen Ermittler Oskar Reinhardt (Juergen Maurer) - einen Fachmann für Profiling und aufstrebende Forensik, der sich gerne der analytischen und psychologischen Fähigkeiten von Liebermann bedient.



Ein kongeniales, streitbares Paar, das sich so wundervoll ergänzt und erst gemeinsam seine volle Wirkkraft entfaltet.