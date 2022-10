Vigil - Tod auf hoher See (3)

Kirsten Longacre (Rose Leslie) steht unter Schock, nachdem sie Jade Antoniaks (Lauren Lyle) Leiche gefunden hat. Sie vermutet, dass Craig Burke seiner Freundin geheime Informationen über das "Trident"-Programm der britischen Regierung weitergegeben hatte und deshalb beide getötet wurden.



Amy Silvas (Suranne Jones) erneute Untersuchung von Craig Burkes Leiche, die sich immer noch auf der "Vigil" befindet, bestätigt ihren Verdacht: Burke wurde vergiftet. Da die Polizei in Glasgow die verschlüsselten Dateien auf Burkes USB-Stick öffnen konnte, ergeben sich weitere Verdächtige. Burke hatte Fotos von Bordärztin Tiffany Docherty (Anjli Mohindra) und einem nicht zu erkennenden Mann beim Sex. Der Unbekannte hat ein auffälliges Drachen-Tattoo auf dem rechten Arm. Ein verschlüsselter Hinweis Kirstens lässt Amy den Mann auf einem Foto erkennen.



Kirsten Longacre ermittelt einen verdächtigen Kontakt zwischen Jade und dem schottischen Abgeordneten Patrick Cruden (Stephen McCole). Sie befragt ihn, und er erklärt, tatsächlich vertrauliche Infos von Craig Burke und Jade erhalten zu haben. Außerdem gesteht Cruden, dass Jade seine uneheliche Tochter war, deren Existenz er vor seiner Frau verheimlicht.



Mittlerweile hat die britische Navy den gesunkenen Trawler geborgen und an ihm Spuren eines U-Bootes gefunden. Doch es ist nicht die "Vigil" und auch kein russisches Boot, sondern ein US-Boot der Los-Angeles-Klasse. Ohne Wissen der britischen Regierung haben sich die Verbündeten an die "Vigil" gehängt. MI5, britischer Inlandsgeheimdienst, schaltet sich in die Ermittlungen ein.



Gary Walsh (Daniel Portman), verzweifelt und betrunken, versucht, sich das Leben zu nehmen, aber Amy kann ihn retten. Sie fragt ihn nach einem Vorfall in Florida, zu dem Burke ebenfalls Material gesammelt hatte. Vor einiger Zeit hatte die "Vigil" in Port Havers den Hafen angelaufen. Beim Landgang war es zu Alkohol-, Drogen und Gewaltexzessen der Mannschaft gekommen, zwei Techniker starben. Schlechte Presse war die Folge. Die Urin-Drogentests fielen jedoch allesamt negativ aus. Silva erfährt von Burke die Wahrheit über die Ereignisse in Florida, die von der Navy vertuscht wurden.