Die Polizeischülerin wächst in einer Aussteigerkommune in der tiefen Provinz auf und beginnt aus Trotz gegenüber ihrem alleinerziehenden Vater eine Ausbildung bei der Polizei. Julia ist neugierig, engagiert und lebensfroh. Doch als sie sich in einen geheimnisvollen, jungen Mann verliebt, gerät sie in einen dunklen Strudel. Ohne ihr Wissen wird sie zur Marionette des Verfassungsschutzes im Kampf gegen eine rechtsextremistische Terrorgruppe und stößt auf ein Familiengeheimnis, das ihr ganzes Leben durcheinander wirbelt.