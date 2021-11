Kapitel I Nach dem gleichnamigen Roman von Benedikt Gollhardt

Julia ist Polizeischülerin in Köln. In Lydia hat sie eine Freundin und Ratgeberin gefunden, und ihr Ausbilder, der väterlich-strenge Hauptkommissar Roosen, hat sie immer im Auge. Julia ist das Küken der Truppe, unbefangen und neugierig. Neben dem anstrengenden Unterricht ist Julia im Dauereinsatz für ihren querschnittsgelähmten Vater Wolfgang. Julias Mutter starb kurz nach der Geburt.



Als Julia sich in den geheimnisvollen Nick verliebt, ahnt sie noch nicht, dass dieser mit Keppler einen dunklen Plan verfolgt, was ihre Person betrifft. Er dreht sich um eine Gruppe ehemals obdachloser Jugendlicher, die an den Ruinen des Westwalls in den Wäldern der Eifel eine verlassene Sägemühle in Besitz nehmen. Sie werden von Ira angeführt, die die Kids darauf einschwört, bald "blutige Rache" am System zu üben, das sie einfach ausgespuckt habe. Ira macht mit den Kids Schießübungen, während ihre rechte Hand Karl in einem verlassenen Bunker Bomben baut.