Sie bittet Wilsberg um Hilfe. Oliver Busch, ein ehemaliger Patient, verbreitet im Netz Lügen über die Ärztin. Wilsberg verspricht, den Fall unter die Lupe zu nehmen. Doch als Wilsberg die Wohnung des Enthüllungsjournalisten und Ex-Junkies Oliver Busch betritt, ist dieser tot. Neben dem leblosen Körper findet er Spritzbesteck und einen Laptop, auf dem ein Hass-Text gegen die Ärztin geöffnet ist. Wilsberg glaubt nicht an Buschs offensichtlich inszenierten Selbstmord.



In der Zwischenzeit wird Ekki im Internet als Schläger diffamiert, obwohl er doch das Opfer war! Er braucht dringend Hilfe – von Rechtsanwältin Alex Holtkamp. Overbeck entdeckt die Freuden des Influencer-Daseins in sozialen Netzwerken, als ihm eine versehentlich ins Netz geladene Brandrede gegen Anna Springer den Ruf des "Ovinators" und zahlreiche Likes einbringt.