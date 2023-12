Anna Springer ist sogleich angetan von Cross' Charme, was Wilsberg sichtlich missfällt. Für Overbeck steht bald fest, dass Cross in den Mord an dem Taxifahrer verwickelt sein muss – Tatort und Tatwaffe legen diesen Schluss nahe.



Mit Unterstützung der Kunsthistorikern Cornelia Kaiser ist Tessa Tilker als Anwältin für die Umwandlung des ehemals militärisch genutzten Geländes in zivile Nutzung zuständig. Als sie John Cross kennenlernt, verhält er sich ihr gegenüber merkwürdig, und Tessa bittet Wilsberg, der Sache auf den Grund zu gehen.



Wie sich herausstellt, steht Cross in einer besonderen Beziehung zu Tessas Eltern. Deren Vater, der ebenfalls britischer Soldat war, starb damals bei einem mysteriösen Autounfall. John Cross hat jedoch nie an einen Unfall geglaubt. Für Tessa ist klar: Sie muss mithilfe von Wilsberg und Cross die Wahrheit über den Tod ihres Vaters herausfinden. Also raufen sich der Westfale und der Brite als smartes "Ermittlerteam" zusammen.



Unterdessen befindet sich Ekki Talkötters Chef Grabowski in einer schwierigen Lage und zögert nicht lange, Ekki zur Lösung seines zugegebenermaßen sehr speziellen Problems einzuspannen.