Jasmin arbeitet ausgerechnet in dem Labor, das im Auftrag des Veterinäramtes die hygienischen Verhältnisse in Heitbrinks Fleischfabrik untersucht hatte. Beruflich leidet Jasmin seit einiger Zeit unter Differenzen mit ihrem Laborleiter Jan Redecker, die sogar ihr aktuelles Forschungsprojekt zum Thema Fleischersatz gefährden.



Wilsberg gibt sich kurzerhand als Verbraucherschützer aus, um im Veterinäramt bei der Sachbearbeiterin Melanie Zobel herauszufinden, ob die Ergebnisse der Untersuchungen in Heitbrinks Firma wirklich so lupenrein waren, wie behauptet wird.



Die Lage spitzt sich dramatisch zu, als Thomas Heitbrink wenig später tot in seinem Büro aufgefunden wird. Um bei seinen Ermittlungen voranzukommen, ist Wilsberg wieder einmal auf Ekkis Hilfe angewiesen.



Hauptkommissarin Anna Springer hat derweil ganz andere Sorgen. Ihr wurde ein Posten als Kriminalrätin in Aussicht gestellt. Für ihre Beförderung baut sie auf die Unterstützung ihres einflussreichen Bekannten Dr. Joachim Plöger. Doch schon bald beschleicht sie das ungute Gefühl, dass ausgerechnet Plöger in den Mordfall Heitbrink verwickelt sein könnte. Und als wäre das nicht schon genug, bekommt sie moralischen Druck von Overbeck, der ihren "Vitamin B"-Missbrauch aufs Schärfste verurteilt.