Die Giovanni Zarrella Show

Giovanni Zarrella wurde 1978 in Hechingen geboren. Er wurde 2001 als Sänger der Band Bro’Sis bekannt. Nach dem Ende von Bro’Sis blieb er durch verschiedene Auftritte in Serien und Shows in den Medien präsent. 2005 heiratete Zarrella das brasilianische Model Jana Ina, mit der er auch in diversen Formaten gemeinsam vor der Kamera stand.

Neben seiner Moderationstätigkeit arbeitet er auch weiter an seiner Solo-Musikkarriere.



Giovanni Zarella feiert im September 2021 sein mit Spannung erwartetes Debüt als Moderator seiner eigenen Musikshow im ZDF. Mit der "Giovanni Zarrella Show" reiht er sich ein in die Riege der großen Showmaster im Deutschen Fernsehen. Er ist charmanter Moderator, klassischer Entertainer und warmherziger Gastgeber.



"Live Zuhause" ist das Motto der neuen Show. Die Nähe zum Publikum ist dem Familienmenschen Giovanni Zarrella ein besonderes Anliegen: „Die Verbundenheit mit den Zuschauerinnen und Zuschauern ist mir sehr wichtig. Ich möchte, dass sie mich kennenlernen, so wie ich bin, dass sie sich zu jeder Zeit willkommen und wohl fühlen und wir gemeinsam einzigartige Stunden erleben", sagt er.