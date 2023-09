Im Vordergrund der 45-minütigen Folgen steht der gemeinsame Spaß am Gespräch. "Neo Ragazzi" nimmt sich selbst sowie das Genre "Talkshow" ganz bewusst nicht allzu ernst. Das zeigt sich auch in den Aktionen und Spielen mit den Gästen. Hier geht es um gute Unterhaltung(en), nicht um kalkulierte Konfrontation oder die Lösung der ganz großen Aufreger-Debatten. Denn: Sophie Passmann und Tommi Schmitt haben sich zum Ziel gesetzt, den Entertainment-Faktor zurück in die Talkshow-Landschaft zu bringen. Zur Sprache kommen Gemeinsamkeiten wie Unterschiede der vier Gäste, persönliche Anekdoten und überraschend private Einblicke jenseits der üblichen Talkshow-Floskeln.



Unerwartet sind auch die Gäste-Konstellationen bei "Neo Ragazzi", hier treffen etablierte Entertainment-Größen auf Up-and-coming Schauspieler:innen, erfolgreiche Sportler:innen auf junge Internet-Phänomene und Strippenzieher:innen hinter den Kulissen.



Tommi und Sophie begrüßen Sänger Bosse, Dermatologin Dr. Emi, TikTok-Sensation Uwe Baltner und Moderatorin Lola Weippert. Es gibt frische Äpfel vom Lola-Land, spannende Einblicke in die Chats von Uwe und Rihanna, Dr. Emi gibt Tommi wichtige Hautpflege-Tipps und Bosse erzählt vom Loslassen in Erziehungsfragen. Das war die schönste Zeit!