Die Gäste schalteten danach zwar etwas zurück, doch Magdeburg kam dennoch kaum zu Gelegenheiten. Der eingewechselte Philipp Hercher blieb erst in der Abwehr hängen (56.), fand anschließend mit seinem Querpass keinen Mitspieler (56.). Der FCM rannte zwar in den Schlussminuten bedingungslos an, ein Tor gelang bei allem Engagement jedoch nicht mehr. In der Länderspielpause werden Titz & Co vor allem in der Abwehr einige Baustellen zu bearbeiten haben.