Vom gefeierten "Normal One" zum umstrittenen Red-Bull-Botschafter. Einstieg ins globale Fußball-Netzwerk oder Marketing-Gag? Die Kritik an Jürgen Klopp wächst, doch was bedeutet das für sein Ansehen und eine mögliche Trainer-Zukunft?

Videolänge: 13 min Datum: 23.01.2025 Video herunterladen