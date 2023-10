Augsburg dreht Partie in Heidenheim

Der Bundesliga-Spieltag begann mit einer Schweigeminute für die Opfer des Krieges in Nahost - hier in Heidenheim wie auch auf allen andern Plätzen - bevor der Sport wieder die Hauptrolle spielte. Zu Beginn der Partie war der FCA auf der Suche nach der so dringend benötigten Stabilität noch darauf bedacht gewesen, keine Fehler zu machen, und überließ die Spielkontrolle meist den Hausherren, die sich eiskalt zeigten. Bei einer Ecke von der rechten Seite stahl sich Adrian Beck am zweiten Pfosten davon, seine Direktabnahme in die Mitte konnte kein Augsburger klären - Kleindienst musste nur noch den Fuß reinhalten (17.). Heidenheim blieb am Drücker und nutzte in Person von Beste die erneut fehlende Zuordnung in der Augsburger Defensive zum 2:0 (18.).