Der 1. FC Heidenheim wollte nach der Niederlage zum Bundesliga-Auftakt ein anderes Gesicht zeigen. Im ersten Heimspiel der Bundesliga-Geschichte machten die Gastgeber von Beginn an Druck. Schon in der zweiten Minute hatte Tim Kleindienst per Kopf die erste Chance auf die Führung (2.). In der 16. Minute hatte Jan-Niklas Beste dann per Handelfmeter die Chance auf das erste Bundesligator des Aufsteigers, doch TSG-Keeper Oliver Baumann parierte und es blieb beim 0:0 (16.).