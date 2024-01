Schon früh zappelte der Ball ein erstes Mal im Tor von Kevin Müller. Nach schönem Zusammenspiel mit Jonas Wind vollendete Vaclav Cerny (7.) zur Führung für die Gäste aus Wolfsburg. Die wie gewohnt mutigen Heidenheimer ließen sich durch den Rückstand jedoch nicht aus der Fassung bringen und fanden immer stärker in die Partie. So lag in der 21. Spielminute der Ball nach einem Treffer von Jan Schöppener im Wolfsburger Tor, wurde allerdings wegen einer Abseitsposition durch den VAR einkassiert. In der Nachspielzeit gelang den Gastgebern durch ein Eigentor von Moritz Jenz (45. +2) der 1:1-Ausgleich. Kurz darauf schickte der Unparteiische Timo Gerach die beiden Teams nach einer unterhaltsamen ersten Hälfte in die Pause.