Musiala schießt Bayern in Köln zum Titel

Die Gastgeber in Köln begannen mutig, doch die Bayern schossen eiskalt das erhoffte frühe Tor. Vorausgegangen war ein mustergültiger Konter, an dessen Ende Kingsley Coman den Ball am Strafraumeck in Ruhe von Leroy Sané annehmen und ungehindert ins lange Eck schlenzen konnte (8.). Kurz darauf gelang Thomas Müller in seinem 666. Pflichtspiel fast das 2:0, er köpfte allerdings gegen den Pfosten (19.). Sané überwand Kölns Schlussmann Marvin Schwäbe in der 44. Minute nach einem Doppelpass mit Serge Gnabry, doch der Treffer wurde aufgrund eines vorausgegangenen Handspiels von Sané aberkannt.