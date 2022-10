Köln dreht Spiel gegen Dortmund

Kurz nach Wiederanpfiff glich Köln aus: Jonas Hector steckte durch zu Linton Maina, der quer in den Strafraum spielte und dort Kainz fand - Kölns Flügelspieler schoss zentral ein (53.). Wenig später trafen die Hausherren erneut: Ex-BVB-Stürmer Tigges netzte eine Ecke von Kainz per Kopf zum 2:1 ein und drehte so das Spiel. In der Folge rannte Dortmund an, während Köln immer wieder konterte. Kainz passte in der 69. Minute in den Lauf des eingewechselten Florian Dietz, doch der FC-Stürmer scheiterte frei vor BVB-Torhüter Alexander Meyer am Innenpfosten.