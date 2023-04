Köln ohne Schussglück im Derby gegen Gladbach

Hatte Gladbach in der ersten Hälfte klare Probleme im Spielaufbau, stand die Mannschaft von Daniel Farke in der zweiten Halbzeit etwas höher, was zumindest kurz den Spielfluss offensiv veränderte. Aber abgesehen von Lars Stindls Versuch aus der zweiten Reihe (53.) und Neuhaus, der nach Vorbereitung von Marcus Thuram, den Ball knapp rechts vorbeisetzte (54.), blieb es für Kölns Torhüter Marvin Schwäbe eher ruhig. Kurz vor Abpfiff segelte auch Martels Abschluss rechts am Tor vorbei und so endete das Rheinderby mit einem torlosen Remis. Damit bleibt Köln seit sechs Spielen ohne Sieg, Gladbach wartet seit fünf Partien auf drei Punkte.