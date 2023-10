In einem spannenden Derby hat sich der 1. FC Köln mit 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach durchgesetzt. Florian Kainz brachte die Hausherren per Elmeter mit 1:0 in Führung (9.). Nico Elvedi konnte zwar zwischenzeitlich ausgleichen (63.), doch nach einem Platzverweis für Kouadio Koné (72.) traf zunächst erneut Kainz per Strafstoß (76.), ehe Luca Waldschmidt in der 90. Minute auf 3:1 stellte.