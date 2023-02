Köln stoppt Frankfurts Höhenflug

In der letzten Partie des 20. Bundesliga-Spieltages lag in der ersten Halbzeit das Momentum bei Eintracht Frankfurt, die zu Gast beim 1. FC Köln waren. Aurélio Buta öffnete das Spiel auf der rechten Seite und nahm Jesper Lindström mit. Die Hereingabe des Dänen auf Randal Kolo Muani war zu ungenau, so dass der Franzose nicht zum Abschluss kam (11.). Nachdem Eric Martel seinen Körper vor Kolo Muani geworfen hatte, prüfte der Unparteiische Daniel Siebert die Abwehraktion auf ein mögliches Handspiel. Nach Einbezug des Videobeweises ließ der Berliner allerdings ohne Konsequenzen weiterspielen (16.). Beinahe hätte Köln mit einem langen Ball aus der eigenen Hälfte selbst einen Rückstand verursacht. Doch Kolo Muani verstolperte den Ball und Benno Schmitz konnte in letzter Not den Angriff entschärfen (25.).

Die beste Chance Kölns zeigte sich in der 20. Minute, als nach einer Flanke von Florian Kainz Denis Huseinbasic versuchte artistisch mit dem Rücken zum Tor den Ball per Hacke zu kontrollieren. Doch der Abschluss segelte über den Kasten von SGE-Keeper Kevin Trapp.