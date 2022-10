In der 68. Minute legte Niederlechner nach einer Flanke von Iago mit dem Kopf für Caligiuri auf. Caligiuri verwandelte aus zwölf Metern mit dem Vollspann in die kurze Ecke. Doch die Kölner gingen in der 81. Minute nochmals in Führung: Nach einem schnellen Einwurf auf der rechten Seite, setzte sich Mark Uth im Strafraum durch. Demirovic bekam zwar noch in letzter Sekunde den Fuß an den Ball, doch dieser landete bei Tigges, der zum 3:2-Endstand verwandelte.