An Einsatz mangelte es den Gastgebern nicht. Florian Kainz, Linton Maina und Co. suchten mit ihren Flanken aber vergeblich einen Abnehmer. Als Timo Hübers dann ein Fehlpass unterlief, eilte Marvin Schwäbe in höchster Not aus dem Kölner Tor, um den Ball abzugrätschen. Dies gelang ihm zwar - doch der Ball fiel genau vor Florian Grillitschs Füße, der ihn im hohen Bogen aus über 50 Metern versenkte. Kölns Jeff Chabot rannte vergeblich hinterher (28.). Der Treffer zeigte Wirkung, der FC Köln verlor die Geduld und agierte im Spielaufbau zunehmend hektisch. Die Hoffenheimer Defensive geriet so kaum in Bedrängnis.