Die Bochumer leisteten sich vor allem in der Anfangsphase zahlreiche Fehler im Spielaufbau und waren bei wichtigen Zweikämpfen oft zu spät. Im Laufe des ersten Durchgangs steigerte sich der VfL jedoch. Bochum verlagerte die Partie häufiger in die Kölner Hälfte und hatte nach einer Ecke die erste Chance. Kapitän Anthony Losilla (22.) nahm die Flanke von Kevin Stöger volley, schoss jedoch knapp am Tor vorbei. Köln kam kaum noch in den Bochumer Strafraum. Der FC mühte sich zwar, in der Offensive fehlten aber Tempo und Ideen.