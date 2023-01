7:1 - Köln beschert Werder ein Debakel

Die Kölner legten schnell nach: Der Ex-Bremer Florian Kainz eroberte nach einem weiteren kapitalen Fehler von Duksch den Ball, Tigges vollendete aus zehn Metern mit links (15.). Nur sechs Minuten später traf der Stürmer aus so großer Entfernung wie noch kein anderer Bundesliga-Spieler in dieser Saison. Bei seinem zweiten Treffer profitierte er wieder von einem kompletten Aussetzer der Bremer. Mitchell Weiser brachte seinen Torhüter Jiri Pavlenka mit einem Rückpass in Not, der Tscheche rettete den Ball zwar, spielte ihn aber Tigges mittig in den Fuß. Der 24-Jährige ging mit der Kugell noch über die Mittellinie und schoss sie dann ins leere Tor (21.).