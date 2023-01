Leverkusen hält Bochum in Schach

Man merkte beiden Teams schnell an, dass sie nach frustrierendem Start zuletzt Erfolgsserien hingelegt hatten. Wer am Mittwochabend auf die Siegerstraße kommen sollte, schien schnell klar. Bayers Flügelflitzer Moussa Diaby wurde am Ende eines Solos von Keven Schlotterbeck am Fuß erwischt. Obwohl Leverkusen die Situation zu Ende gespielt und Hlozek an VfL-Keeper Manuel Riemann gescheitert war, gab Schiedsrichter Timo Gerach aus Landau in der Pfalz bei seinem Erstliga-Debüt nach Videobeweis Elfmeter. Tapsoba trat zum Strafstoß an und drosch seinen ersten Bundesliga-Elfer unhaltbar unter die Latte (8.).