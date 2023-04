Nach dem Wechsel war die Eintracht etwas besser im Spiel. Doch die großen Chancen hatten weiter die Gastgeber. Trapp verhinderte sowohl gegen Wirtz (53.) als auch gegen Diaby (56.) ein schnelles 0:3 im zweiten Durchgang. Etwas überraschend gelang Djibril Sow dann aber der Anschlusstreffer nach Vorlage von Philipp Max aus zwölf Metern. Alonso verstärkte nun mit einem 5-3-2 die Defensive, die Eintracht rannte an - und lief in der Nachspielzeit in den entscheidenden Konter. Sardar Azmoun konnte frei in Richtung Tor ziehen, lief im Strafraumzentrum an Trapp vorbei und schob dann flach ins Tor ein (90.+5). 3:1 für Leverkusen!