Kaum war die zweite Hälfte angepfiffen, machte Leverkusen dort weiter, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört hatten. Schalke ließ dem Gegner wieder viel Raum, so dass über Schick und Diaby der Ball weiter zu Frimpong kam, der mit dem Treffer flach ins rechte Toreck die Führung weiter auf 3:0 erhöhte (53.). Anschließend verlor die Partie etwas an Dynamik, wobei Schalke Gegenwehr und Offensivkraft weiter missen ließ. Stattdessen machte der Joker-Treffer vom eingewechselten Paulinho in der Schlussminute zum 4:0-Endstand den Auftakt für Xabi Alsono als neuer Trainer von Bayer 04 Leverkusen perfekt. Amine Adli nahm auf der rechten Seite Tempo auf und spielte präzise in den Lauf von Paulinho, der aus halbrechter Position im Sechszehner abgeklärt vollendete (90.).