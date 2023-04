Effektives Leverkusen bezwingt Leipzig

Vor 30.000 Zuschauer*innen startete Bayer 04 Leverkusen etwas unsicher in das Heimspiel gegen Leipzig. Leverkusen unterliefen einige Ballverluste, diese Fehler wusste Leipzig aber nicht zu nutzen. Nach der schwachen Anfangsphase fand die Mannschaft von Xabi Alonso dann aber immer besser in die Partie, während Leipzig sich zurückzog. Nach einem schönen Steckpass von Robert Andrich in die Tiefe, legte Moussa Diaby den Ball von der Grundlinie aus in den Rücken der Leipziger Abwehr, wo Adam Hlozek freistehend per Direktabnahme zur 1:0-Halbzeitführung einschoss (40. Minute).