Nach Riesenbock: Bayern dominiert BVB klar

Der BVB kam vor 75.000 Zuschauer*innen gut in die Partie. Dortmund kombinierte sich in der siebten Minute das erste Mal gefährlich in den Münchener Strafraum, den Abschluss von Marco Reus (7.) blockte Matthijs de Ligt in höchster Not. Die Münchner Führung kam aus dem Nichts: Dayot Upamecano schlug tief aus der eigenen Hälfte einen Ball in die Spitze, der herausgeeilte Gregor Kobel trat jedoch am Ball vorbei und konnte ihm nach einer leichten Berührung nur noch dabei zusehen, wie er ins Tor kullerte.