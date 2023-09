Die Bayern erwischten einen Blitzstart und gingen durch Eric Maxim Choupo-Moting, der überraschend in die Startelf gerückt war, in der 4. Minute in Führung. Auch in der Folge ging es nur in eine Richtung. Der Ball sprang im Strafraum Harry Kane vor die Füße, der sofort eiskalt zum 2:0 einschob (12.).