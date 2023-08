Späte Erlösung für Dortmund gegen Köln

Die zuletzt angeschlagenen Felix Nmecha und Karim Adeyemi kehrten rechtzeitig zum Start in die Bundesliga-Saison 2023/24 in den Kader zurück, saßen aber zunächst auf der Bank. Doch auch ohne den Neuzugang und den Nationalstürmer in der Startelf übernahm der BVB zunächst die Regie. Beim Herausspielen von Torchancen mangelte es aber bei allem Ballbesitz an Tempo und Präzision. Die erste Möglichkeit zur Führung hatten deshalb die Gäste, als Niklas Süle den Schuss von Davie Selke aus 15 Metern in höchster Not blockte (17.).