BVB zu stark für mutlose Hoffenheimer

Vor 79.300 Zuschauer*innen im Signal-Iduna-Park begannen die Gäste aus Hoffenheim zwar mutig, ließen in der Offensive aber schnell nach und hatten im gesamten ersten Durchgang dann keine nennenswerten Torchancen. Der BVB ging in der 16. Minute in Führung: Julian Brandt legte für Reus ab, der durchstartete und aus kurzer Distanz zum 1:0 vollendete. Im Anschluss hätten die Dortmunder dank starker Offensivaktionen nachlegen können: Anthony Modeste ließ eine gute Möglichkeit per Kopf aus (19.) und Jamie Bynoe-Gittens setzte die Kugel aus naher Entfernung am Tor vorbei (22.).