Borussia Dortmund hat aus einem 0:2-Rückstand in ein 2:2-Remis gegen den FC Bayern München gedreht. Leon Goretzka brachte den Rekordmeister zunächst in der ersten Halbzeit 1:0 in Führung, die Leroy Sané zu Beginn der zweiten Halbzeit auf 2:0 erhöhte. In der Schlussphase aber erzielte erst Youssoufa Moukoko den 1:2-Anschlusstreffer ehe Anthony Modeste in der letzten Sekunde der Nachspielzeit per Kopf zum 2:2-Endstand einnickte.