Die Hessen kamen mit Elan und Mut aus der Kabine. Dina Ebimbe scheiterte aus spitzem Winkel an Meyer (50.). Die Dortmunder benötigten hingegen einige Anlaufzeit, um wieder ihren Rhythmus zu finden. Es mangelte zu Beginn des zweiten Durchgangs beim Gastgeber an Präzision und Zielstrebigkeit - so fand das Team von Edin Terzić keine Lücken in der kompakten SGE-Defensive. Frankfurt blieb hingegen mit Kontern gefährlich. Marmoush scheiterte aber allein vor dem Tor am stark reagierenden Meyer (68.).