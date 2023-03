Schulter rettet BVB den Sieg gegen Leipzig

Nur wenige Minuten später belohnten sich die Dortmunder doch noch für ihren forschen Start: Nach einem Foul von Leipzigs Torhüter Janis Blaswich an Reus trat der Kapitän selbst zum fälligen Strafstoß an und verwandelte sicher (21.). Der frühe Rückstand konnte die Gäste nicht schrecken. Mehr und mehr übernahmen sie die Regie, zwangen den BVB in die Defensive, verpassten aber bei einer Chance von Marcel Halstenberg den möglichen Ausgleich (35.). In der Leipziger Drangphase schlug Dortmund jedoch erneut zu: Beim abgefälschten Schuss von Can aus 18 Metern blieb Blaswich ohne Chance und konnte den 0:2-Pausenrückstand für sein Team nicht verhindern (39.).