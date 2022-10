Borussia Mönchengladbach ist durch einen Sieg im rheinischen Derby gegen den 1. FC Köln auf einen Europacup-Platz geklettert. Gladbach gewann das Heimspiel mit 5:2 (2:1). Marvin Friedrich und Ramy Bensebaini per Foulelfmeter hatten die Gastgeber bei einem Gegentreffer von Florian Kainz ebenfalls per Strafstoß zur Pause in Führung gebracht. Köln musste in der zweiten Halbzeit zu zehnt auskommen, nachdem Kainz Gelb-Rot gesehen hatte. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Lars Stindl auf 3:1, ehe Bensebaini erneut traf. In Unterzahl gelang Denis Huseinbasic noch der zweite Treffer für die Gäste, Gladbachs Marcus Thuram setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.