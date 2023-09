Das Problem der Borussen war die fehlende Durchschlagskraft im Angriff, nur bei Standards konnten sie gefährlich werden. Insgesamt blieben Chancen auf beiden Seiten in der Anfangsphase Mangelware. Marvin Friedrich setzte einen Kopfball nach einem Freistoß noch an die Latte (25. Spielminute). Fünf Minuten später brachte Itakura die Borussia nach einer Ecke ebenfalls per Kopf in Führung. Die Furcht der Bayern vor ihrem Angstgegner war danach spürbar. Erst in der 39. Minute hatten die Bayern bei einem Lattenschuss von Leroy Sané ihre erste echte Torchance.