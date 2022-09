Mainz 05 ärgert Mönchengladbach

Mainz 05 hatte auch im weiteren Verlauf mehr Spielanteile, doch bis zur Pause hatten dann die Gladbacher in Person von Marcus Thuram die besseren Chancen: Gladbachs Stürmer scheiterte zweimal in aussichtsreicher Situation am Mainzer Torhüter Robin Zentner (23., 43.) und schlenzte den Ball einmal an den Querbalken (30.). Zudem vergab Thuram in der 34. Minute die größte Chance in der ersten Hälfte, als er nach einem Fehler von Mainz-Verteidiger Maxim Leitsch frei auf Zentner zulief, jedoch zu ungenau auf Florian Neuhaus querlegte, sodass FSV-Spieler Dominik Kohr klären konnte (34.).