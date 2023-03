Dreiste Schwalbe bei Gladbach gegen Freiburg

Nach der 0:4-Niederlage von Gladbach am vergangenen Spieltag bei Mainz 05 hatte das Team von Trainer Daniel Farke ordentlich Gutmachung zu leisten und zeigte dies vor 53.014 Zuschauer*innen von Beginn an auch. Mit stabiler Defensive versuchte Gladbachs-Elf mit schnellem Umschaltspiel sich immer wieder zügig nach vorne zu kombinieren, wo dann im Abschluss aber das Quäntchen Glück fehlte. Sowohl Marcus Thuram (8. Minute) wie auch Alassane Plea (18.) fanden kein Vorbeikommen am Freiburgs Torhüter Mark Flekken. Nach einer Hereingabe von Jonas Hofmann wurde der Kopfball von Ramy Bensebaini in aller letzter Not von Lucas Höler auf der Linie geklärt (36.). Abgesehen von dieser spektakulären Rettungsaktion trat der SC Freiburg in der ersten Hälfte kaum bemerkenswert auf.