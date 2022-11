Auch in der zweiten Hälfte zeichnete sich zunächst das bekannte Bild ab: Gladbach investierte mehr in das Spiel, Stuttgart blieb durch das Konterspiel aber gefährlich. In den Schlussminuten war es vor allem Gladbachs Schlussmann Tobias Sippel, der im Eins-gegen-Eins mit Serhou Guirassy dessen Schuss aus drei Metern stark parierte (83.). Der in der 93. Minute für Hofmann eingewechselte Patrick Hermann fackelte nicht lange, sondern sicherte Gladbach vor 53.178 Zuschauer*innen fast im Alleingang mit seinem Treffer zum 3:1-Endstand drei Punkte nach zuletzt drei Niederlagen in Folge (90. +4).