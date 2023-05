Bochum in Gladbach fehlerhaft und glücklos

In der zweiten Hälfte erwischte der VfL Bochum wieder den besseren Start. Nach einer Viertelstunde hatte Philipp Hofmann den Ausgleich auf dem Fuß. Der Angreifer scheiterte zunächst per Kopf an der Latte und setzte den folgenden Nachschuss knapp am Tor vorbei (59.). Die Partie nahm im Anschluss wieder etwas an Fahrt auf, auch weil die Borussia aktiver wurde.