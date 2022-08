Der Rekordmeister FC Bayern München ließ von Beginn an keinen Zweifel daran missen, auch das elfte Auftaktspiel nicht verlieren zu wollen. Joshua Kimmich trat rechts aus dem Mittelfeld zum Freistoß an, brachte den Ball aber nicht per Flanke in den Strafraum, sondern schoss an der Frankfurter Mauer vorbei und traf mit Abpraller des rechten Innenpfosten zur frühen 1:0-Führung (5. Minute). Wieder Kimmich, fand diesmal aus der Ecke heraus den links vorm Fünfmeterraum stehenden Lucas Herández, der den Ball direkt weiter auf Thomas Müller leitete. Dessen Schuss mit dem Rücken zum Tor kam nicht durch, der Abpraller aber landete rechts bei Benjamin Pavard, der die zweite Chance zum 2:0 nutzte (11.). Eintracht Frankfurt hätte beinahe die direkte Antwort zum Anschlusstreffer gehabt, doch Tutas Kopfball traf nur die Latte (12.).