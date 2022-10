BVB rettet Sieg in Frankfurt über die Zeit

Zu einem Wiedersehen zwischen dem ehemaligen Dortmunder Mario Götze mit seinem alten Weggefährten Marco Reus kam es nicht, weil der BVB-Kapitän weiterhin wegen seiner Sprunggelenksverletzung geschont wurde. Ebenfalls im Dortmunder Kader fehlte Raphael Guerreiro wegen muskulären Problemen. Auf ungewohnter Position vertrat Thorgan Hazard den Linksverteidiger, was die Frankfurter für ihre Spielausrichtung auch versuchten auszunutzen. Immer wieder liefen die Angriffe über Hazards Seite, so dass Abwehrchef Mats Hummels in kürzester Zeit gleich zwei Mal hintereinander in höchster Not klären musste. So auch, als Dortmunds Abwehrchef einen Steckpass auf Jesper Lindström entscheidend entschärfte (4. Minute).