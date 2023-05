Frankfurt dreht Spiel gegen Freiburg

Der Traum einer Champions-League-Teilnahme ist für den SC Freiburg am letzten Bundesliga-Spieltag 2022/23 geplatzt. Gegen Eintracht Frankfurt brachte Vincenzo Grifo die Gäste in der 44. Minute zwar in Führung. Randal Kolo Muani (81.) glich in der zweiten Halbzeit allerdings für die SGE aus. Dina Ebimbe sorgte in der Nachspielzeit (90.+1) sogar für den Sieg der Hausherren.