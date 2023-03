VfB schnuppert in Frankfurt sogar am Sieg

Eintracht Frankfurt hat gegen den abstiegsgefährdeten VfB Stuttgart eine dürftige Generalprobe für die Königsklasse hingelegt. Am 24. Bundesliga-Spieltag musste sich das Team von Trainer Oliver Glasner im Duell mit den auswärtsschwachen Schwaben mit einem enttäuschenden 1:1 begnügen und verpasste den fünften Heimsieg in Folge. Sebastian Rode brachte die Eintracht zwar in der 55. Minute in Führung, doch der eingewechselte Silas machte in der 75. Minute den Ausgleich.