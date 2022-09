Der FC Augsburg startete vor ausverkaufter Kulisse mit 30.660 Zuschauer*innen mutig gegen den Rekordmeister, der nach drei Remis in Folge in der Bundesliga wieder siegen wollte. Wie erst am vergangenen Spieltag beim 1:0-Sieg bei Werder Bremen sollte aber auch Augsburgs Torwart Rafal Gikiewicz wieder spielentscheidend eingreifen. So entschärfte der 34-Jährige erst mit der Grätsche Sadio Manés Versuch den FCA-Keeper zu umkurven (13. Minute) und auch Leroy Sanés Abschluss wurde nach Zuspiel von Thomas Müller aus halbrechter Position acht Meter vor dem Tor von Gikiewicz sicher pariert (17.). Die beste Chance für die Münchner in Halbzeit eins hatte Jamal Musiala auf dem Fuß, als der 19-Jährige im Zusammenspiel mit Müller sich halblinks freispielte, dann aber in Bedrängnis von Maximilian Bauer den Ball knapp rechts am Tor vorbeisetzte (33.).