In der zweiten Hälfte der Partie brachte ein Eckball dem FCA das 2:0: Die Flanke von Berisha erreichte im Zentrum den freistehenden Demirovic, der den Ball per Kopf annahm und ins linke Toreck vollstreckte (51.). Kurze Zeit später behauptete Yussuf Poulsen am Fünfmeterraum den Ball für sich. Er überließ diesen André Silva, der aus sieben Metern knapp über die Querlatte schoss (59.). Nach einem Freistoß fiel das 3:0. Geschickt nahm Ruben Vargas die Hereingabe von Berisha mit dem Oberschenkel an und vollstreckte per Aufsetzer am Leipziger Keeper vorbei (64.).