Augsburg gewinnt Fehlerfestival gegen Bremen

Trotz des frühen Rückstandes ließ sich das Team von Ole Werner nicht beirren, verpasste in Person von Niklas Schmidt sogar einen schnellen Ausgleichstreffer. Der 25-Jährige suchte nach Fehlpass von Renato Veiga am eigenen Strafraum zu überhastet den Abschluss und ließ den Ball aus zehn Metern knapp links am Tor vorbeifliegen (10.). Nach einer Flanke von Leonardo Bittencourt gab es Unstimmigkeiten in der Absprache zwischen Giekiewicz und Gumny, was Jens Stage zu nutzen wusste und zum 1:1-Ausgleich einnickte (16.). Marvin Ducksch vergab sogar anschließend das Spiel zugunsten einer Bremer Führung zu drehen (29.). Auf der anderen Seite verlor dann Christian Groß den Ball am eigenen Strafraum, doch der freistehende Ermedin Demirovic fand seinen Meister in Bremens Nummer Eins Jiri Pavlenka (38.).