Zuhause vor 75.000 Zuschauer*innen wurden die Bayern direkt gefährlich. Nach einer Ecke verpasste Dayot Upamecano das Blitztor mit dem Kopf (1. Minute). Die Hausherren waren die dominierende Mannschaft und brachten den Ball in Hälfte eins auch zweimal im Gladbacher Tor unter (34. + 39.). Doch beide Male stand der vermeintliche Torschütze Sadio Mané im Abseits und die Treffer wurden zurückgepfiffen. Und plötzlich ging dann Gladbach in Führung. Upamecano schlug am Ball vorbei und legte damit ungewollt für Thuram auf, der frei vor Manuel Neuer verwandelte (43.).



Nach dem Seitenwechsel lief Borussia-Keeper Yann Sommer zu Höchstleistungen auf. Der Torwart parierte teilweise sensationell einen Bayern-Abschluss nach dem anderen. Mit seinen 19 Paraden, was Bundesliga-Rekord ist, ließ Sommer die Offensiv-Stars verzweifeln. In der Schlussphase sollte den Bayern aber doch noch ein Treffer gelingen. Leroy Sané glich gegen die Laufrichtung des Keepers ins linke Eck aus (83.). Es blieb beim Unentschieden, da Sommer in der 87. Minute gegen Alphonso Davies erneut zur Stelle war.